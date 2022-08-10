共軍近期對台演習中使用了2款長程火箭炮與4型彈道導彈，對台灣與國際社會都造成不小的震撼。而世界另一端的烏克蘭同時上演的真槍實彈也正在發生變化，美國提供烏克蘭的M142海馬斯高機動性多管火箭系統（HIMARS）數量逐漸增加，正在改變戰場的態勢。海馬斯在俄烏戰爭中贏得許多軍事觀察家的讚許，台灣雖傳出將向美方採購，但也必須關注中共早已自製性能毫不遜色的同類型SR5多管火箭系統。

烏克蘭戰場海馬斯系統大出風頭，它在北約情報體系支援下讓俄軍大量高價值目標與高級軍官遭到摧毀性的打擊。（圖／美國陸軍）

最近的烏克蘭戰場海馬斯確實出了不少的風頭，它在北約情報體系支援下給俄軍造成極大的損失，大量高價值目標與高級軍官遭到摧毀性的打擊，西方媒體上也不斷出現俄軍重要軍事設施與交通要遭海馬斯精準轟炸的照片。其實不只海馬斯，它的前一代M270履帶式多管火箭炮也具有相同的強大戰力，兩種型號的差別在於M270是履帶式，體型較大，配備2組（每組6管）發射器，移動速度較慢，但能克服崎嶇地形；而M140海馬斯只有一組發射器，體型小，使用橡膠輪胎，轉移陣地速度較快，2款多火箭炮使用的都是同樣的炮彈。

M140海馬斯只有一組發射器，體型小，使用橡膠輪胎，轉移陣地速度較快，在這次俄烏戰爭中創下佳績，據稱已摧毀100餘個高軍事價值目標。（圖／網路）

海馬斯與前一個型號M270一向以精準轟炸聞名，被稱為世界最佳火箭炮。火箭炮受重視是從二次大戰開始，尤其是蘇聯的喀秋莎（Katyusha）最為知名。當時蘇聯反攻納粹德國時以大量的火箭炮對德軍進行地毯式轟炸，這種火箭炮管並排而列，形狀有如管風琴整排發音管，大量發射雖然談不上準度，但連續發射時發出嘶嘶巨響，轟炸時聲勢驚人，對敵軍心理壓力極大。二戰蘇軍在東線擊敗納粹，喀秋莎火箭炮也成為蘇聯最具代表性的武器。中共這次對台軍演時用來在平潭進行火炮射擊的PHL-03型12管300mm遠程火箭炮，就是仿製蘇聯1990年代製造的龍捲風（Smerch）遠程火箭炮。

中共這次對台軍演時用來在平潭進行火炮射擊的PHL-03型12管300mm遠程火箭炮，就是仿製蘇聯1990年代製造的龍捲風（Smerch）遠程火箭炮。（圖／Wikipedia)

舊式火箭炮最知名的雖然是前蘇聯與俄羅斯，但是隨著美軍技術上的進步，把火箭炮的地毯式轟炸改良為精凖轟炸，使用GPS導引炮彈，配合精準的戰場情報與無人機等設備，對敵進行手術刀式的戰術，在這次俄烏戰爭中展現令世人驚奇的威力。

海馬斯的前一代M270是履帶式，體型較大，配備2組（每組6管）發射器，移動速度較慢，但能克服崎嶇地形。（圖／網路）

其實中國也有類似海馬斯的火箭炮系統，它是大陸中國兵器工業集團生產的外銷型車載SR5多管火箭炮，其發射箱前方設置類似海馬斯的的起重式裝填系統，能快速進行彈藥補給，自動化程度甚至高於美軍M270。同時採用輪式車輛載台，機動性較M270佳，與海馬斯相近，但載彈量則高於海馬斯。

SR5多管火箭炮系統與M270一樣有2組發射器，彈藥使用122mm和220mm火箭炮，前者可搭載40管，後者可搭載12 管，亦能2組發射器使用不同彈藥。與美軍多管火箭系統一樣，SR5也能搭載戰術彈道導彈。不過目前共軍尚未裝備SR5多管火箭系統，此型號僅供外銷之用，現在共軍火箭炮的主力裝備是11式122mm多管火箭炮，其機械化自動裝填能力較差，未使用SR5的原因據說是製造成本太高。

共軍目前列裝的火箭炮主力是122mm多管火箭炮，尚未採用SR5多管火箭的原因據說是SR5造價仍太高，目前僅供外銷。（圖／騰訊網）

海馬斯的卓越戰績經過烏克蘭與西方媒體大力宣傳，雖說吹得有些誇大，但區區20套海馬斯確實阻止了俄軍的多次較具規模的攻勢，它對橋樑、公路等設施的精準打擊也造成的俄軍後勤補給的困難，讓俄軍發動的任何攻勢都難以為繼。美方統計稱，海馬斯已摧毀超過100多個俄軍高價值目標，如彈藥庫、遠程炮兵陣地、指揮所、防空陣地以及雷達和通信節點等等，烏軍也正準備運用數量漸增的海馬斯來組織較具規模的反攻行動。

大陸中國兵器工業集團生產的外銷型車載SR5多管火箭炮，其發射箱前方設置類似海馬斯的的起重式裝填系統，能快速進行彈藥補給，自動化程度甚至高於美軍M270。（圖／新浪網）

海馬斯自動化的彈藥裝填系統容易操作，可以減輕後勤補給的壓力。（圖／新浪網）

雖然海馬斯導引炮彈射擊非常精準，但它使用的GPS導引的227mm炮彈價格卻僅16.8萬美元，比起動輒數十萬或上百萬美元一發短程彈道導彈價格要低很多，比這次戰爭中爆紅的單兵反坦克標槍導彈每枚8萬美元僅高出一倍多一點，但卻有數十公里的射程與更大的破壞力。因此，若比較起中共這次在對台演習時使用的各型彈道導彈來說，除了射程較短（海馬斯也有300公里射程的砲彈），其低廉價格極為吸引人，加上操作容易，又有高機動性，整體成本是一般短程戰術彈道導彈難以其項背的。

從這次俄烏戰爭經驗看來，聲名大噪的海馬斯這次創造的戰績很可能會大幅改變火箭炮與短程戰術彈道導彈的應用方式與作戰思維。中共這次在台海演習時使用2款傳統多管火箭炮與彈道導彈，未來的演習就可能推出類似海馬斯的SR5多管火箭系統。台灣除了要積極採購海馬斯，恐怕也得及早思考將來如何應對中國版海馬斯──SR5多管火箭系統。