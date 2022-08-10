根據中央氣象局最新資訊，今天凌晨2時49分發生芮氏規模3.6地震，地震深度5.7公里，震央位於花蓮縣政府南南西方27.8公里（位於花蓮縣壽豐鄉），最大震度花蓮縣3級。（編輯：陳政一）1110810

宜蘭規模3.7地震 最大震度3級
花蓮縣凌晨發生規模4.5地震 最大震度3級
台東縣近海發生規模3.2地震 最大震度4級
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