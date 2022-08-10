花蓮縣凌晨規模3.6極淺地震 最大震度3級 05:372022/08/10 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 花蓮縣芮氏規模3.6極淺地震 最大震度3級。(圖/氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，今天凌晨2時49分發生芮氏規模3.6地震，地震深度5.7公里，震央位於花蓮縣政府南南西方27.8公里（位於花蓮縣壽豐鄉），最大震度花蓮縣3級。（編輯：陳政一）1110810 宜蘭規模3.7地震 最大震度3級 花蓮縣凌晨發生規模4.5地震 最大震度3級 台東縣近海發生規模3.2地震 最大震度4級 #花蓮縣 #芮氏規模 #6地震 #最大震度3級 #中央氣象局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台東近海地震規模3.6 最大震度台東縣3級 03:502022/07/29 生活 台東縣外海發生規模3.3地震 最大震度台東縣蘭嶼3級 04:472022/08/01 生活 花蓮吉安防淹水 定期疏濬清溝調整道路高低落差 16:542022/07/25 寶島 花蓮富里鐵皮平房遭祝融 所幸獨居老翁及時獲救 22:422022/07/24 社會 颱風桑達最快今形成 日本估路徑恐大轉彎 逼近北台灣 03:352022/07/27 生活 行動急診室 劉冠英獲十大傑出救護員 04:102022/07/27 地方新聞 花蓮義民祭15日開跑 義民爺將首次遶境縱谷客庄祈福 13:592022/08/02 生活 花蓮縣111年度縣長杯全國射箭錦標賽 卓溪國小勇奪4金 16:502022/08/08 體育 恆春半島防雨彈轟炸！颱風「木蘭」將生成 周三起午後陣雨增 21:312022/08/08 生活 花蓮環保餐具清洗中心 下月招標 04:102022/07/26 地方新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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