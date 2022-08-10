【愛傳媒葉毓蘭專欄】8月9日隨著立法院司法法制委員會陳以信召委的安排，一同來到美麗東部的後山-花蓮光復，考察花蓮自強外役監。

花蓮外役監，被謬讚是「監獄界的烏托邦」，位於花蓮縣光復鄉的海岸山脈，外觀建築物有著典雅紅瓦，加上白牆、大花園，環境清幽優美，整體歐風十足，今天我進去時，若不是看見門上大大的花蓮外役監，都以為是民宿呢！

當然如果想申請進來也是非常不容易，收容人必須符合相關嚴格規定才能夠申請外役監。然而，外役監的宗旨，正是希望能夠培養收容人社會適應性為目標，除加強各項法令教育，更提供多項更生資訊，幫助身心健康的收容人，能夠在獲釋前得以漸進式適應社會生活，最令人稱羨的是只要表現良好甚至能夠放假回家，這也正是讓受刑人瘋搶申請的最大主因。

不僅周邊環境清幽，監所更是倡導生態保育，利用遼闊地域，優美環境以及農牧多樣生態，將農業打造成兼具鄉土教育及環境保護之生態教學、無毒農作、畜牧、花卉園藝及鄉村農具與木石雕技訓成果展示六大主題叫教學園區，用來回饋社會，提供各界一個專業的特色鄉土教學的親子場所。

「生活照顧從寬，紀律要求從嚴」是收容人與管教人員之間無須多言的默契，從生活、環境、衛生以及健康，這些都是監所堅持的四大項目。未來我希望監所能夠將各項手工藝與在地特有文化進行結合並且加強在網路社群平臺大力宣傳，幫助收容人們在心靈層面上獲得更高的成就感。最後我想跟在外役監的收容人們說，遵守紀律，自由是自己用表現所爭取的，也希望未來你們都能順利復歸社會，用自己所學的一技之長回饋社會。

作者為立委、前警大教授

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