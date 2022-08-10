9m88日前(左四)邀來馬念先(右四)等好友客串MV。（爵士寶貝提供）

9m88近日推出個人創作新專輯《9m88 Radio》，本張專輯歷時近兩年籌劃，由9m88擔綱專輯統籌，並邀請金曲製作人余佳倫(阿涼)擔任製作顧問，更邀請來自日、韓、美、澳洲等各地個性鮮明的製作人，揉合交流各地創作人的編曲觀點與獨到音色的呈現，創造出如同在不同收音機頻率中自在切換的多層次豐沛聽感。

她的新歌〈Whatchu Gonna...？〉以帶有女性意志的陰性書寫，卻在整理心緒的同時，騰出了空間，使內心的陽性發芽，也是9m88希望這張專輯能夠達到的目的，每個人都有陰陽兩面，對比〈Whatchu Gonna...？〉柔美且意識流的影像風格，而她的專輯主打歌〈Love is So Cruel〉MV由9m88獨挑大樑擔任喝醉失意的可愛女主角，穿著類婚紗的造型跌跌撞撞上台，雖然醉意十足、卻又似乎有許多話想說，與台下娓娓道來訴說真心，並邀請眾好友包括歌手沈安、馬念先等人一同客串演出。

9m88搞笑說，「之前馬念先看完最高品質靜悄悄後一直跟我說這種有趣的MV一定要找他啊，所以當初一想到這首歌的MV腳本就趕緊找他來加入，很喜歡他演這個穿的最潮的高齡服務生角色，有夠可愛！」，眾好友們更在間奏獻出一段即興熱舞，熱鬧片段讓眾人噴笑。

9m88當天大方分享，「這是我在紐約唸書時寫的歌曲，當時我剛與男友分開，想記錄下這種分手放不下、卻又知道這段愛情就是過去了，這種自我解嘲的心情。」這首歌9m88也找來美國製作人Arthur Moon一同詮釋，她表示：「這首歌寫好後一直沒有找到適合的樣子製作，直到聽到Arthur Moon為這首歌製作的許多古靈精怪的音色，才終於確立了他的樣子，也讓這首歌成為這張專輯我的最愛之一。」

9m88將在13日於 Legacy Taipei 挑戰個人的首場簽唱會，更誇下海口要「簽完為止」，消息一出便讓歌迷暴動表示「絕對要去」，也讓眾演藝圈好友紛紛為他的勇氣鼓掌，阿爆也搞笑在下面留言說「需要送你護腕嗎？」。