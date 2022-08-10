李國毅去年升格當爸，與老婆甘煖琳（橘子）、狗兒子威廉、女兒威廉妹妹，過著一家四口幸福日子，疼老婆、暖爸及愛狗形象深植人心。不過時報周刊CTWANT日前接到一則李國毅的黑料，有爆料者氣憤稱「李國毅不文明養狗」，並列出兩罪狀，指李國毅跟老婆橘子遛狗「不繫牽繩」、「不撿大便」，爆料者字裡行間可感受到其氣憤不平。

李國毅將狗狗的牽繩解開，讓牠可以隨意奔跑解放。（圖／本刊攝影組）

狗狗在社區步道旁灑尿完，李國毅當場拿水瓶沖洗。（圖／本刊攝影組）

本刊來實際觀察爆料事件是否屬實，七月二十七日早上十點多，李國毅夫妻倆帶著女兒及威廉下樓散步，老婆橘子負責推著娃娃車，李國毅則牽著愛犬威廉。走到社區中庭時，威廉對著柱子灑尿做記號，李國毅此時解開了威廉的牽繩，並轉身到娃娃車拿水瓶沖洗威廉的尿尿，展現出應有的公德心。

散步到社區旁的綠地，狗狗奔跑了一會兒就拱背開始拉屎。（圖／本刊攝影組）

李國毅邊滑手機邊吞雲吐霧，沒特別注意狗狗剛隨處大便。（圖／本刊攝影組）

然而，一家人散步到社區旁的綠地時，爆料者所敘述的情節便一一發生了。沒有繩子束縛的威廉開始在草地上自在地奔跑，推著娃娃車的橘子，對著威廉手指著李國毅的方向，似乎是示意牠去找低頭滑手機的李國毅。不一會兒，威廉「感覺來了」迅速拱背貌似用力狀，接著在草地上大便，而李國毅卻忙著邊走邊看手機，一邊吞雲吐霧，沒去處理狗便。

解放完畢李國毅繫回牽繩，一家人繼續散步。（圖／本刊攝影組）

離開了自己的社區，狗狗隨處想抬腿尿就抬腿尿，相當自在。（圖／本刊攝影組）

隨後，一家人散步到人行道上，李國毅重新為愛犬繫上狗繩繼續散步，接著逛進附近的生活館賣場，沒多久便離開。回家前，一家人又到住處旁的便利商店，本以為他們這一路是為了找尋可以清理狗大便的工具，然而直到中午十二點多，夫妻倆回家後的半個多小時過去，卻遲遲未見他們出來清理。由於份量不少，若這是天天發生的常態，也難怪會引起鄰居極大反感。

一家人逛完美妝生活廣場準備離開。（圖／本刊攝影組）

隨後又進入便利商店晃了一下才走。（圖／本刊攝影組）

遛狗安全、狗便清潔宣導已行之有年，爆料者氣憤指出李國毅是「不文明養狗」，多次見他未盡到飼主責任，造成附近居民不便及觀感不佳。對於被鄰居爆料一事，李國毅透過經紀公司表示：「在社區內的公園有時會放開牽繩讓狗有較自由的跑動空間，很多愛狗的住戶也都會一起讓狗狗們奔跑交流，未清理狗狗排泄物當時可能真的沒留意到而疏忽，平時都有做好清理的工作。造成部份鄰居的擔心及不便，之後會遵循規定更加小心注意。」

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大約晃了半個多小時李國毅和老婆才帶著女兒狗狗回家。（圖／本刊攝影組）

返家後李國毅並未再出門清理狗狗在社區草地上留下的「黃金」。。（圖／本刊攝影組）

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