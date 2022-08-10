經濟部技術處科技專家、某北部國立大學副教授林顯易，遭檢舉利用承辦校方採購案的機會，以友人的「鴻鉅資訊」3家廠商公司圍標，並得標詐得100多萬元不法所得，涉嫌《貪汙治罪條例》、《政府採購法》，調查局台北市調查處9日兵分5路搜索林男的研究室、約談林男及3家廠商實際負責人6人，台北地檢署10日訊後諭知林顯易30萬元交保。

另涉案的鴻鉅資訊負責人簡雯媛、緯宇國際負責人劉柾甫、迪羅科技公司監察人黃于哲、迪羅科技董事周倩如，各以20萬元交保；集電公司負責人黃俊能10萬元交保。

檢調調查，林男涉嫌於2018年間，利用承辦學校金額205萬元的「智慧協同機器人順應控制設備租賃」採購案機會，借用友人開設的「鴻鉅」、「緯宇」、「集電」等3家公司參與投標，獲取標案，另不實驗收詐得100多萬。

林顯易是知名學者，曾於去年以經濟部技術處科技專家的身分，參加工研院與美國具代表性的半導體研發聯盟，台灣人工智慧晶片聯盟、美國加州大學洛杉磯分校異質整合效能擴展中心（CHIPS）簽署「異質整合先進封裝合作備忘錄」。