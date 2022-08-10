輕度颱風「木蘭」昨形成後，一如各界預期朝大陸海南島、雷州半島移動，對台無直接影響。雲圖顯示，「木蘭」中心雖弱，其外圍跟著「季風環流」共存，具有一定強度且範圍廣泛。台灣本島東南部、恆春半島，今、明兩天要注意較大雨勢。
台南昨天傍晚突然下起冰雹，劇烈天氣直到晚間近8點才趨緩，帶來瞬間驟雨。今天在熱對流發展下，不排除仍有強降雨。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今高溫上看38度，山區及部分平地，中午過後有局部雷陣雨。
颱風對台灣直接影響不大，這幾天以夏季午後為主，吳德榮提醒，「季風環流」持續在台灣附近；雲圖顯示，就在西南外海一帶，環流水氣若移入，仍有大雨機率，東南部、恆春半島首當其衝。
今各地氣溫：北部24至37度、中部22至36度、南部23至36度、東部22至38度。模式模擬，明起至下周二台灣位在太平洋高壓邊緣，天氣晴朗炎熱，大氣不穩定，午後有雷陣雨。
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