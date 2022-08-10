民進黨桃園市長參選人林智堅的台大碩士論文被認定抄襲，引起軒然大波，律師林智群表示，他其實不懂政治人物去念碩士的理由是什麼，同時也懷疑台灣到現在還存在學歷自卑的狀況，沒念大學的人會以此為遺憾，有念大學的人仍會以沒去更好的學校或台大念書為遺憾。

律師林智群昨在臉書上發文說，除非很愛學術研究，他不曉得政治人物去念碩士的理由是什麼，現在的選民很多都是碩博士，根本不會因為你是一個碩士就投你一票，而且你寫的論文還會被拿出來檢視，到底念碩士有哪裡好？

林智群指出，他懷疑台灣有「學歷自卑」的狀況，比如說周杰倫明明就有很棒的成就了，但還是會以沒念大學為遺憾；而有些人就算念大學，還是會以沒念台大為遺憾。只能說有那個需求，就會有供給，台大也樂得開一堆碩士班來讓大家念，順便賺錢。

林智群表示，學生付了錢，論文寫不出來，老師還提供資源，一魚多吃，一個素材做出幾本論文，也不是不能想像。台大應該趁這個機會清查一下，這種事情都是冰山一角，不過有時候越挖越難看，學校最後恐會決定乾脆不要去碰比較好。

貼文引起網友討論，不少人感嘆地說，到現在很多人都還是被「萬般皆下品，唯有讀書高」這句話給制約住吧？也有網友直呼，「阿通師手下有170幾本論文，可1月挖1本，10年也挖不完」、「不挖不知道，一挖嚇一跳」、「要挖就通通一起挖」。