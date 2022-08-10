台大昨(9日)宣布認定前新竹市長林智堅的國發所論文，大量抄襲同所余正煌論文，因此撤銷其碩士學位。時事評論員、新北市中和區議員參選人李正皓昨對此在臉書指出，「我得到一個訊息，林智堅的案子不是一屍幾命的問題，而是國民黨內有高人，要讓民進黨屍橫遍野」。

李正皓指出，國民黨蒐集了所有陳明通指導過的民進黨重要人士論文，有電子檔的就直接全文下載；沒有電子檔就派人到國家圖書館逐頁掃描後再用特殊軟體轉成文字檔，就是為了對所有的論文進行比對。

不只如此，李正皓進一步說，目前所有比對都已經完成，國民黨正磨刀霍霍，尋找第二個林智堅。這則PO文引發不少網友關注，有超過600則留言，有網友就說「非常贊成所有參選人都查，迴力鏢一定會出現」、「很好，政治人物都掃一遍，該退的就退吧」、「坦白說，我們一般市井小民更在乎的是，什麼樣的執政者可以讓我們的生活更好」、「我們來看看今年年底，檯面上有多少候選人要退選吧」。