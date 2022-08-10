民進黨桃園市長參選人林智堅涉論文抄襲，昨日（9）上午審定結果出爐，台大學術倫理審定會建議撤銷其碩士學位，林則多次重申自己沒抄襲。臉書粉專「工程師看政治」痛批，林至今仍在說謊，不斷以其他理由掩蓋自己三次未赴學倫會說明的事實；但「信眾」的忠誠與盲目程度，超乎你我的想像，這點從「阻擋疫苗的人」也能拿下7成支持度便可見。

臉書粉絲專頁「工程師看政治」今日發文表示，對於林智堅論文案的結果，他並不感到驚訝，誠如余正煌律師所說，抄就是抄，物理證據就在那裡，真的沒什麼好說，無論藍綠白任何人來看，都不會改變結果，台大只是做了該做的事。

粉專指出，林智堅記者會除了老調重彈的「迴避」與「未審先判」，還說「昨天特別委託黃帝穎律師寄信給台大，表示要出席學倫會說明，也表示願意依照校方安排時間，但就如同大家所看到的，一早就緊急召開記者會宣佈結果」，可見事到如今，他還是在說謊，台大學倫會曾三次請林和陳明通到場說明，但他們都沒去，林還說他不是不去，但作為一個參選人，「怎麼可能隨時配合學倫會的時間」。

針對林智堅的說詞，粉專痛批：「這種鬼話也能說得出來，實在無法想像一個人可以無恥到什麼地步。」粉專更舉出台灣民意基金會7月所做民調，由陳時中領軍的「中央流行疫情指揮中心」整體表現，約有7成受訪者給予60分及格以上成績，直言：「信眾的忠誠與盲目程度，超乎你我的想像。就連阻擋疫苗的人，也可以拿到7成支持度，台式民主之下，沒有不可能的事。」