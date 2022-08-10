【全程影音】碩士學位遭台大撤銷！ 林智堅喊「無辜」：我是受害者

台大學術倫理審定委員昨(9日)確認，民進黨桃園市長參選人林智堅的論文抄襲情形存在且嚴重。林對此開記者會說明，表示自己非常無辜，實在是一個受害者。對此，資深媒體人李艷秋昨晚在臉書談到，林智堅的問題不是學位，而是事件爆發過程中的誠信破產及人設崩壞，「看到林智堅說自己是受害人，可以確定他要以悲情的訴求，繼續他的選舉」。

林智堅昨開記者會表示，「我覺得我非常的無辜，我實在是一個受害者，這個已經不是好心被雷親這樣子，我真的覺得做人要厚道」。事後並在臉書表示，如果當初沒有答應指導教授陳明通的要求，將資料提供給余正煌，「是不是就不會有今天這樣的事情發生？面對今天的結果，非常遺憾，也難以接受」。

李艷秋分析，林智堅的問題不是有沒有碩士學位，而是過程中他的誠信、道德、及處理危機的心態，回顧一下他操作論文門的五大驚奇，包含第一，剛被揭發時他説，這是舊案；第二，指控台大學倫會召集人蘇宏達未審先判，要求迴避；第三，學倫會邀請三次都不出席，在宣布審定結果的凌晨突然發信願意出席，奇怪，那個蘇宏達不還是召集人嗎？第四，林智堅指責學倫會三周就決定，不公且草率，可見政治介入學倫會。真是奇怪，兩篇論文就那麼幾頁，是要審多久才算嚴謹？以及第五，林說他的證據都被學倫會故意忽略。

李艷秋認為，「民進黨精於選舉操作，林智堅的論文門會如何發展，對選情的影響，換不換人的得失利弊，他們早就精算過了，所以林智堅今天走悲情路線，哀號台大政治打壓，都是劇本之中，林智堅年紀輕輕，卻完全承襲了民進黨傳統處理危機的模式，以為只要頭過身就過，選民只看顏色，不會在乎政客的誠信、操守、道德觀，是否真是如此？11月就見真章。」她並強調，台大守住了學術倫理的分際線。