今年46歲的女星舒淇，以獨特慵懶性感風格聞名，被奉為女神級人物，而她在2016年宣布「名花有主」，與愛情長跑多年的男神馮德倫結婚，不僅婚事低調，兩人也對婚後生活抱持一樣的態度，昨天(8/9)舒淇難得放閃為老公慶生，還祝馮德倫「帥過劉德華」，難得公開甜蜜一回，讓網友們直呼驚喜。

舒淇出道超過27年，始終兼具清純與性感魅力，多年來不乏緋聞，與老公馮德倫更是相識20幾年後才擦出愛火，並於2016年宣布結婚，當時一反藝人婚禮常規，婚紗、儀式一切從簡，蔚為佳話，夫妻倆至今沒生孩子，樂得跟毛孩作伴，過著簡單的生活，相當安逸幸福。

向來低調的她，昨天難得在社群分享了與老公的放閃照，照片中舒淇甜蜜勾著馮德倫的肩膀，手比YA並嘟嘴，馮德倫則是一雙大手包住老婆的小手，笑得燦爛，畫面超級甜蜜美好，原來難得放閃，是為了給馮德倫慶生。

舒淇罕見貼夫妻放閃照，並寫下：「生日快樂，最帥導演。但聽說你要轉行變回演員，那我就祝你『帥過劉德華，戲比梁朝偉』，然後我就可以大吃大喝隨便遊啦，拉必U(LOVE U)」，還自爆照片不是近照，「應該沒人花現是舊照吧」，眾人見女神放閃，紛紛獻上祝福「難得同框，生日快樂馮導」、「女神的老公生日快樂，看得出他一臉幸福」、「只做導演就浪費了這麼帥的男人」。