PTT網友發文。（圖／翻攝自PTT論壇）

民進黨桃園市長參選人林智堅涉論文抄襲，昨日（9）上午審定結果出爐，台大學術倫理審定會建議撤銷其碩士學位，林則開記者會多次強調自己是資料提供者、是原創沒抄襲。此事掀PTT論壇熱烈討論，有人直言：「小智陣營始終不肯面對一個問題，就是資料就算一樣，但個人寫的論文就不會一樣啊！」該說法獲大批網友迴響，紛紛直呼有理。

網友昨日在PTT論壇發表文章《什麼人會覺得台大論文審查不夠中立？》坦言對於有人認為台灣第一學府的審查不中立相當不解，他認為論文門看來差不多就這樣了，就連他一個旁觀者看都認為審查結果堪稱中立。

有網友回應該文表示，「小智陣營始終不肯面對一個問題，就是資料就算一樣 但個人寫的論文就不會一樣啊！」一直在那邊資料我提供的、我是原創，好像余同學寫的論文裡面有雷同是天經地義，裡面還有同對同錯、不該是0的地方 一樣都寫0，然後開始打苦肉計「我明明很好心為什麼被衝康？」回文網友痛批，這種說法恐怕是腦袋認知上的問題，或是想努力洗腦支持者「我沒錯，台大居心叵測」，讓他直呼連這種那麼明顯的道理還有人護航，這社會怎麼了？

這位網友的說法獲得PTT網友熱烈迴響，紛紛留言：「慘了，你把小智一刀斃命了」、「神回，直接一刀斃命」、「就硬拗啊」、「如同你很難跟宗教狂熱者講道理一樣」、「台大跟民進黨誰比較可信？還用問嗎」、「這社會就綠的啊，怎麼了嗎？」「指鹿為馬」、「經歷過自自冉冉事件後就習慣了」。