艾美特-KY(1626)召開線上法說會，該公司第二季營收由於旺季因素，單季營收回升到37.17億元，接近去年同期水準，第一季本業虧損1.84億元，董事長董事長史瑞斌指出，原物料價格下滑第一季尚無反映，但4月後陸續有幫助，今年第二季較去年同期正面看待，法人估計，第二季本業有機會轉為獲利。

艾美特第一季因深圳疫情，導致2月、3月停工，3月後上海及大陸各地封控，又持續受到衝擊。第一季原本為夏季產品鋪貨時期，因此，深圳停工對電風扇出貨影響較大。使得第一季營收19.29億元，年減24.16％，毛利率13.09％，本業虧損1.84億元，業外認列拆遷補償金收入，單季獲利達4.36億元。第二季營收接近去年同期38.68億元水準，而原物料價格下跌，對第二季工廠端及本業獲利有所幫助，第二季是正面看待。

展望下半年，史瑞斌認為，疫情邁入第三年，前兩年有宅經濟因素在家過度消費，之前大陸又面臨很多企業倒閉，導致消費力下滑。但艾美特今年產品組合調整，預期大陸內需表現會優於去年。

外銷多空因素都有，去年夏天不熱，客戶庫存去化緩慢，今年夏天較熱，有助於提升夏季產品；但另一方面，像是日本經濟蕭條、天氣高溫，6月天氣熱、7月雨季多，今年客戶仍有庫存，而8月中適逢一周長假，長假後象徵開始邁入秋天，預期今年客戶仍有一定庫存，因此，第三季、第四季採保守看待，全年本業盼可以維持小幅獲利，2023年在新產品投入後，希望營運回到2019年水準。