孫其君與郭雪芙昔日因為合作戲劇擦出愛火交往，穩定交往2年的兩人，一度傳出男方拿鑽戒求婚，不過卻同時爆出早已分手，如今傳出他想跟郭雪芙求婚的鑽戒要回來，未料慘遭拒絕後，還牽扯出一段財務糾葛。

根據《鏡週刊》報導，孫其君去年3月被爆在雜物袋藏著鑽戒，跟交往2年的郭雪芙求婚成功，未料郭雪芙卻發聲明否認此事，更表態已經恢復單身，甚至強調報導「嚴重影響郭雪芙個人聲譽」，不惜提告，根據知情人士透露兩人情變前因為錢鬧得不愉快，據悉，孫其君為了買鑽戒求婚，不僅賣掉中古車籌措經費，還借了一筆錢，不過情變之後，傳出他向女方要求歸還鑽戒卻遭拒，主要是兩人之間還有複雜的財務問題。

孫其君2019年耗資200萬元在北市內湖加盟拉麵店，郭雪芙當時為愛相挺投資百萬，未料遇到疫情攪局生意下滑，由於光店租就要燒掉15萬，郭雪芙建議孫其君就此打住，避免血本無歸，不過男方堅持苦撐，因此爆發嚴重爭執，據友人透露孫其君原本表示賺錢就讓郭雪芙當老闆娘，後來倒店導致連本錢也拿不回，才讓外界推測難怪情變後，郭雪芙仍繼續留著鑽戒。

孫其君由於無力還債，傳出想跟郭雪芙將求婚鑽戒要回來，未料慘遭拒絕，女方親友得知此事後，表示對孫其君的了解，就是想賴給郭雪芙，更直指他家境不錯卻把自己搞成這樣，雖然未證實鑽戒疑雲，但從言談中可以感覺到對男方的真實評價。