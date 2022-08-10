羅智強子弟兵、台北市議員參選人楊植斗。（圖／取自楊植斗臉書）

民進黨桃園市長參選人林智堅的論文風波，昨（9）日被台大學術倫理審定會認定抄襲屬實，建議撤銷其碩士學位。台大政治系畢業、曾考上台大國發所的國民黨台北市前議員羅智強辦公室主任楊植斗指出，林智堅在記者會喊「有沒有這個學位對於我參選市長並沒有影響」，這句話可謂「最噁心的說法」，因為若不在意學歷又何必再深造？可見他明明很在意學歷，其言論實在令人想吐。

楊植斗昨日於臉書發文只出，林智堅在記者會上強調自己參選到底，並表示：「有沒有這個學位對於我參選市長並沒有影響。」楊認為，這大概是整場記者會裡最噁心的說法了，畢竟若不是為了讓學歷好看點，以此爭取選民的支持，他又幹嘛要拚命地洗台大學歷，甚至不惜抄襲？

楊植斗痛批，林智堅這句話真是令人想吐，因為他明明就很在意學歷，也自卑自己多次考不上大學，好不容易取得台大碩士學位後，靠這個學歷獲取新竹市民認同當了兩任市長，如今被撤銷台大碩士，竟然嘴硬說自己不用靠這學歷也能贏，到底是哪來的自信？

對於學歷的重要性，楊植斗以自身經驗說明，自己在台大政治系畢業前，也曾掙扎是否繼續就讀研究所，因為現在碩博士滿街跑，高學歷雖不見得會有更好的薪水，卻是取得面試機會的「門票」，學歷愈好的人就愈有機會，這點放到政治場域也一樣，但他在考上台大國發所後，礙於家庭經濟狀況等因素，最終選擇放棄就讀，故對林智堅的言論感觸更深。