民進黨桃園市長參選人林智堅被台大認定論文抄襲，學位直接被撤銷，引起各界關注，林也在9日下午召開記者會對外回應。對此，國民黨立委鄭麗文指出，日前民進黨立委高嘉瑜以一屍好幾命來形容此事，結果還被罵翻，如今網友該拜見仙姑了吧！

鄭麗文昨（9）日在臉書表示，林智堅在記者會上說，不理解台大召開記者會的實質內容為何，讓她忍不住酸，這就跟林不理解自己論文內容一樣，「還是小智的意思是不理解為何台大想弄我呢？」

鄭麗文指出，包括總統蔡英文在內，當初綠營有一片「藍勾勾」在林智堅的臉書留言喊加油，她當時就說過這些人全都是反指標，現在更是想問這些人的臉被打得痛不痛？尤其是蔡英文可以出現了嗎？

「現在有誰可以告訴麗文，這波一屍幾命？」鄭麗文說，如今林智堅被證實是抄襲，連學位都被撤銷，當初力挺的這些人是否都應該一起負責？「高嘉瑜當時說一屍好幾命還被罵翻，現在網友拜見仙姑了吧！」