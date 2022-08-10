小明(化名)在去年搭乘台中公車時下車前按了兩次鈴都沒響，口頭告知司機他要下車卻遭該名司機飆罵五字經，憤而提告。司機否認罵人，辯稱是在罵電話那頭的「表哥」，法官勘驗車內影像認定犯行明確，判罰5000元，得易服勞役5天。

小明去年10月搭乘台中客運司機駕駛的901路公車，在行經北屯區「北屯崇德二路」公車站牌旁停靠時，欲下車按了2個不同的下車鈴都沒有響，因此跟司機反映要下車，下車後卻遭該名司機在車内大聲罵「五字經」，憤而提告。

小明表示告知司機他要下車，司機卻回「要下車，要先通知」，他解釋按了2個不同的下車鈴都沒有響，下車之前司機還有跟他說一段話，但是沒聽清楚，所以用台語說「聽無」，下車後卻就聽到司機在車内大聲罵「五字經」。

該名公車司機否認罵人，辯稱是在罵電話那頭的「表哥」，但其只知表哥名字的念法，連最後一個字不確定，也沒有提供任何通勤紀錄，一、二審法官勘驗車內影像發現司機犯行明確，依公然侮辱罪判罰5000元，得易服勞役5天。