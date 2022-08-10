中共於8月4日中午12點起至7日12點止進行圍台軍演， 4日並且有飛彈試射。前立委郭正亮表示，美國雷根號航母明顯做出示弱退讓的動作，避開風險、遠離台灣，表現讓大家傷透心！

郭正亮9日在《新西蘭華人電視台TV28》接受主持人Summer訪問時指出，2019年蔡英文曾經公開說，台灣在承受第一擊之後，國際社會能夠支援台灣（原文為：在我們自己承受第一波的攻擊之後，全世界其他的國家可以共同站出來對中國做一個很強烈的表示與壓力），她這段話非常有名，所以後來漢光演習，就儲備兵力準備第二擊使用。

郭正亮直言，今年中共的圍台演習，雷根號的表現讓大家傷透心！裴洛西8月2日抵台，雷根號距離台灣最近，但3日下午5點裴洛西一離開台灣，雷根號迅速遠離台灣。中共於8月4日中午12點開始軍演，雷根號離得更遠，8月5日幾乎已經到日本了。

郭正亮認為，在台灣最危險的時候，雷根號明顯做出示弱退讓的動作，避開風險遠離台灣。即使8月6日、8日也都沒有回來，一直在日本海域。這個作法讓人開始懷疑外交部長吳釗燮以前常常掛在嘴上的「台美關係堅如磐石」這句話，堅如磐石怎會離開？沒有在台灣最危險的時候在旁邊保護台灣。

郭正亮強調，這次中共軍演就像照妖鏡，顯示台灣脆弱與準備不足，也顯示美國在台灣最危險的時刻，並沒有在身邊，也沒有貫徹自由航行的主張。

郭正亮指出，這次讓很多人看到國際政治的真相，美台平常吹牛，台灣從2016年講抗中保台到現在，到底準備到哪裡？還有就是美國怎麼不見了？可以看出國際政治的現實！真正到危機時刻，考慮的就是自己的利益。

編按：根據大陸智庫「南海戰略態勢感知計劃」（SCS Probing Initiative）推測，6日到8日雷根號航母往南行駛後，9日又轉向東北航行，在日本海域轉圈圈。不過，根據《newtalk》引述《美國海軍學會新聞網》(USNI News)報導，「雷根號(CVN-76)」航空母艦8月8日位置在菲律賓東側的菲律賓海，與「南海戰略態勢感知計劃」預測並不相同。