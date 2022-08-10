童星出身的33歲前AKB48人氣成員大島優子，出道時憑著甜美臉蛋與D級火辣身材受到眾人矚目，加上隨和不做作的個性，甚至不計形象在節目中展現超狂大食量，使人氣直衝天際，即使在2014年宣布單飛，她所推出的個人大尺度性感寫真仍備受粉絲喜愛，現在也全力朝向戲劇圈發展。而2021年7月宣布與男演員林遣都閃電結婚的她，近日也傳出懷孕的好消息，令粉絲又驚又喜。

根據日本媒體《Sponichi Annex》的報導，大島優子近期已經先向親友們報告懷孕的喜訊，臉上洋溢著幸福甜蜜的笑容，親友們也紛紛送上祝福。而大島優子過去雖經常不吝嗇地展現火辣身材，但十分「愛惜羽毛」的她卻是「零緋聞偶像」，出道多年幾乎沒傳出緋聞，因此她與林遣都合作演出NHK晨間劇《緋紅》，並祕密交往1年的這段期間竟完全沒被發現，難怪在2021年宣布結婚時會震驚日本娛樂圈，令不少人大感驚訝。婚後兩人也按照自己步調努力生活，並專心經營演藝事業，各自闖出好成績。

而現年31歲的林遣都，則是同樣擁有帥氣又精緻的五官，加上自然又精湛的演技，讓他自2018演出BL電視劇《大叔之愛》後人氣大漲，作品一部接著一部拍，近日又憑著熱播戲劇《初戀的惡魔》再度受到關注，如今即將升格當爸，可說是家庭、事業兩得意。