鴻海(2317)9日晚間宣布與Monarch Tractor簽署代工協議，將在美國俄亥俄州廠區打造Monarch Tractor下世代的電動農業機具及電池模組。產業人士認為，此次合作將為鴻海俄亥俄州廠區帶來更多商業機會、更多元的客戶來源，並創造約200個工作機會。

Monarch Tractor為美國農用自駕電動曳引車公司，亦是全球首家推出農用自動化電動拖拉機的公司，過去4年已在加州自家工廠小規模生產。由於預見市場成長需求，因此尋求外部合作夥伴，代表鴻海電動車製造能力受肯定。

鴻海5月買下Lordstown俄亥俄州廠，並開始展開電動車製造業務，此次與Monarch Tractors達成製造協議，作為逐步展現擴大電動車市場布局願景的開端，也代表鴻海展現為俄州廠區所在地Mahoning Valley持續推動轉型的方向之一。

鴻海表示，雙方此次合作的Monarch Tractor MK-V 系列電動曳引車，預計明年首季在鴻海俄亥俄州廠區展開生產計畫。而Monarch Founder系列，則預計今年第四季於加州Monarch利佛摩廠房生產。

產業人士指出，鴻海此次與Monarch Tractor簽約製造的產品領域，涵蓋電池模組（Battery pack）到整車組裝。生產的電動曳引車具自駕功能農用設備，代表鴻海持續拓展電動車市場的多元性，切入綠色農業市場，助力美國農業永續發展。

鴻海董事長劉揚偉表示，攜手Monarch Tractor反映鴻海聚焦電動車生產方向，以及各種業務夥伴關係合作的前瞻潛力。憑藉鴻海的製造實力，引領全球產業和供應合作夥伴網絡，與Monarch Tractor的新合作夥伴關係，將為Monarch Tractor產品的成功做出貢獻。

Monarch Tractor聯合創始人兼執行長Praveen Penmetsa表示，若要生產業界最先進的曳引機，需要具快速建置和精確執行經驗的製造合作夥伴。鴻海作為全球電子代工產業領導者，其製造和解決方案享譽全球，很榮幸能與鴻海合作，共同改變農業未來。