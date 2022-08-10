金管會9日召開產險業總經理業務聯繫會議，邀請產險公會及19家產險公司總經理或副總經理與會，針對當前重要政策及外界關注題材等6大議題進行討論交流。金管會表示，總經理業務聯繫會議是主管機關與保險業者面對面溝通的重要平台，之後將定期舉辦。

此次會議由保險局長施瓊華主持，主要議題為：1.持續推動數位化、鼓勵創新與發展新商品。2.落實保險商品風險管理。3.強化保險業企業風險管理。4.落實接軌IFRS17、ICS準備工作。5.精進洗錢防制、公平待客及永續金融。6.推動微型電動二輪車納保強制車險。

保險局副局長林志憲表示，金管會將在風險可控管的前提下，持續檢討開放電商項目，包括近日將研擬將日額型住院醫療險納入可透過網路投保項目。同時，保險公司應落實內控與自律，推出前應確保保險商品風險控管機制，推出後應定期檢視商品定價是否合理適足。

針對防疫保單銷售及理賠之亂，產險公司總經理於會中指出，主要是政府防疫及保單銷售政策出現變化，但尾外行銷的保經代通路無法說停就停，建議未來針對此類保費低、風險影響範圍代的保單，可考慮改用網路投保、或對保經代通路銷售進行限額控管。

金管會主委黃天牧在會議結束前到場，除肯定保險公司發揮照顧社會大眾的力量外，並以擔任保險局長任內推動保險商品審查改革、費率自由化及保險業企業風險管理的經驗，期勉保險公司強化自律功能，掌握企業核心價值及重視形象，做好風險管理。

黃天牧提出四點心得。首先，公共政策與企業經營不能只看短期績效，不看長期影響。其次，監理手段不只有干預，也有協助業者發展，政府介入與市場自律間要符合比例原則，企業管理亦是如此。

再者，金融市場須與國際接軌，但過程中亦須考量國內情況。最後，面對更複雜的環境，股東利益不再是唯一決策目標，而已擴及利害關係人的利益。