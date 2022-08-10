半導體股前景黯淡，美國費城半導體指數周二重挫超過4%，拖累台股表現，今（10日）以14940.76點開出，下跌逾百點，隨後跌幅擴大至超過150點，權值股台積電暴跌10.5元，觸及499.5元，聯發科下殺19元，觸及674元。

台股昨（9日）開高走低，早盤下跌超過70點，但盤中獲買盤進場承接，收盤上漲29.87點，收在15050.28點，成交值為1843.85億。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商買超，合計賣超12.14億。自營商買超14.82億，投信買超12.15億，外資及陸資賣超39.11億。

然而周二美股則因為美光下修本季財測，連續給出黯淡展望衝擊，費城半導體指數重挫137.44點（或4.57%）至2866.90點，道瓊小跌58.13點（或0.18%）至32774.41點，那斯達克指數挫低150.53點（或1.19%）至12493.93點，標普500指數下跌17.59點（或0.42%）至2866.90點。