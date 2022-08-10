【又嘉氣象報報】木蘭生成! 東南部水氣多 午後中南部防大雨│中視晨間氣象 20220810

今年第7號颱風「木蘭」轉向，對台灣無影響，但它擦肩而過不代表毫無風險，至少其龐大環流就有可能帶來明顯降雨。中央氣象局長鄭明典今PO文，對於低壓預報上的定義感到困擾，直言「執行面可能面臨不少問題」。

我國氣象局對於颱風的標準，向來遵循由日本氣象廳統一發布，但近年極端天氣頻傳，「如果只跟著日本，很多事都不用做了」，才會衍生特報用來提醒民眾，如熱低壓、西南氣流等。

由於「木蘭」中心弱弱的，似乎未達颱風門檻，鄭明典指出，只要外圍強風達到標準，「日本應該是把季風低壓也歸類為颱風了」；他補充，就海面強風預警的角度而言，此概念合理、操作也沒問題，但我們卻有點尷尬。

「看起來不像颱風」，是鄭明典對「木蘭」的形容，台灣以近中心風速達每秒17.2公尺為輕颱標準，其7級風暴風半徑是界定颱風警報的範圍。問題是「木蘭」內乾外強，反而最該提醒的外圍環流不具颱風定義，讓鄭明典徒呼負負。