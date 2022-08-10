【政新鮮】論文抄襲重擊林智堅政治路？ 童文薰：誠信是從政唯一要求

台大學術倫理審定委員會昨（9）日認定，民進黨桃園市長參選人林智堅的台大國發所碩士論文抄襲余正煌，引發各界關注。而林智堅在召開記者會說明時，一開場就說，「我覺得我非常無辜，我實在是一個受害者！」曾經猛追總統蔡英文論文門的律師童文薰接受本網專訪時認為，林不要再拗了，事情只會越拖越難看！

童文薰昨接受本網《政新鮮》專訪時表示，林智堅可以去提訴願，但建議他不要再走行政救濟的程序了，因為事情只會越拖越難看，學術追求的是真實，政治追求的是權力，他可以在政治追求想要的權力，可是不要汙染學術領域。

童文薰直言，林智堅不要再拗了，應該出面道歉，那政治路還可以走下去，且若以誠信來要求政治人物，林當然要退選，現在還沒有到正式登記，民進黨應該要換人。

至於林智堅的指導教授陳明通，童文薰認為他應要辭掉國安局局長，更該主動辭掉所有教職，台大也應該調閱陳曾經指導過的所有論文，不是只有查林一個人就結束，畢竟這不只是台大要洗門風的問題，還得考慮國發所要不要長久走下去或是撤所，所以一定要解決。最後，她也強調，誠信絕對是從政唯一要求的品質。