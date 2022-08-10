PTT網友發文。（圖／翻攝自PTT論壇）

PTT網友發文、留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

深陷論文風暴的民進黨桃園市長參選人林智堅，昨（9）日被台大學術倫理審定會認定抄襲、建議撤銷其碩士學位。此消息掀起PTT論壇熱議，網友點名曾發聲挺堅的總統蔡英文、桃園市市長鄭文燦、民進黨台北市長參選人陳時中三人，痛批他們至今神隱，目的恐就是想以政治手段保全其他選將，政治永遠凌駕於事實，有人則附和直嘆，「臉皮厚是不是天下無敵？」

林智堅在台大公布審定結果後召開記者會，不斷重申自己沒抄襲，並直呼自己身為原創者很無辜，可謂「好心被雷親」等。網友則在PTT論壇發表文章《臉皮厚是不是天下無敵？》痛批莫非只要有錢，不管做什麼丟臉的事，例如說謊或違背自己的良心都沒關係，他不禁感嘆：「當官都這樣嗎？」

對此，有網友回應表示，林智堅「論文門」後續發展，恐怕沒大家所想的那麼樂觀，因為身為綠營「神主牌」的蔡英文，以及鄭文燦、陳時中這兩位日後還要參選的「選匠」，之前雖都曾發聲挺堅，但從目前的態度來看全都「神隱」，種種跡象顯示，林已無法力保，故他們現在只能選擇先保存其他「選匠」名聲，反正底下還有許多可用打手，這些就是「選舉的技術」，與事實真相如何並無關。

此說法引發熱議，網友紛紛留言：「真是人不要臉天下無敵。」「標題無誤，就是臉皮厚就無敵。」「你現在才知道臉皮厚最無敵？」「挺過就是挺過，切割就沒事是當台灣人智障？」「我倒是覺得切割有用，台灣人很健忘。」「台灣人不智障，會有817？」「選舉不需要真相的。」