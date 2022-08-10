民進黨桃園市長參選人林智堅昨（9）日被台大認定論文抄襲，碩士學位遭撤銷，過去曾酸台大與野雞大學距離不遠的前立委蔡正元指出，雖然台大終於證明自己不是野雞大學，但還是一間「雞頭大學」。

擁有哈佛碩士學位的蔡正元，7月底就詳細講述論文相關的國際學術標準，透露若一篇論文總字數的10％被認為屬於「重複」，該論文就會被當成「垃圾論文」，不可能通過審查，狂嗆台大不只要面對垃圾論文，還會有垃圾碩博士的問題，「台大人從此都將顏面掃地，台大跟野雞大學的距離將不太遙遠」。

如今台大審定結果出爐，認定林智堅論文多處嚴重抄襲，撤銷林碩士學位，除了引起各界討論外，蔡正元也感嘆台大終於證明自己不是「野雞大學」，不過話鋒一轉卻又說，但台大還是一間「雞頭大學」！

蔡正元解釋，雖然「野雞」已經沒了學位，但養野雞的「雞頭」卻仍桃李滿門，要等到雞頭沒有收野雞時，台大才能夠徹底洗刷「雞頭大學」的名號。