55歲九孔（呂孔維）2020年和小15歲的圈外女友登記結婚，小倆口婚後2年升格一家三口，妻子在上個月產下女兒，九孔在產房聽到女兒哭聲時，難掩當爸的興奮心情也跟著哭了，他感性表示自己都55歲了，「沒想到這輩子還能當爸爸」。

九孔和小15歲的圈外女友愛情長跑14年，兩人在2020年登記結婚，根據《鏡週刊》報導，九孔夫妻婚後2年做人成功，去年10月成功懷孕後，九孔暫停大陸的部分演藝工作、返台陪老婆待產，並在上個月喜迎女兒出生，雖然寶寶雖提前3週剖腹，但出生時體重3465公克，九孔在產房聽到女兒哭聲時，也跟著流下感動的淚水。

初為人父的九孔感性表示，自己都55歲了，「沒想到這輩子還能當爸爸」，還表示女兒大學畢業他都77歲了，為了女兒要好好保重身體，所以從現在開始，每天都去跑步。而九孔現在幫女兒洗屁股、換尿布、餵奶等事宜，現在已駕輕就熟。

九孔也透露，妻子為了懷孕相當辛苦，她先開刀處理子宮肌瘤問題，再去看中醫調養身體，經過一年的備孕，終於在去年10有了好消息，也讓九孔心疼說：「我很感動她那麼堅強」。