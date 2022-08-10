新北市農業局推動社區景觀營造，金山區六三社區位在陽明山腳下，盛產甘藷、稻米及杜鵑花，社區內潭子內溪護岸因使用已久而損壞，農業局利用砌石護岸生態工法修復，保全溪流的排水暢通，同時也降低對環境的影響。

農業局指出，潭子內溪溝蜿蜒在農田中，為社區帶來豐沛的水源，該處早年已設置漿砌卵石護岸，但因年久失修而有破損，造成土壤流失、排水系統阻礙等情形，農業局於是進行修復工程，從規畫、設計到施工，都將當地的自然環境納入考量。

此次工程有別於下游的混凝土護岸，改採用生態砌石護岸，利用剖石工法切割出適當大小的安山岩石材堆疊護岸、固床工，減少混凝土用量，在修復護岸的同時也減少環境擾動。透過師傅仰賴多年經驗，靠著幾根釘子插入石頭就能將石頭切割成適當的大小，再判斷石頭剖面找到對應石頭，以機具堆疊石材，形成平滑的砌塊石護岸。

新北市水土保持技師公會理事長梁宥崧表示，剖石工法十分考驗師傅技術，利用石頭取代混凝土，能達到節能減碳的效果，工程共減少碳排放量約50公噸，施作完成後在塊石中間植生，讓護岸生態能夠更快速恢復自然，融入當地地景，同時石頭間孔隙也能提供生物棲息，增加生物多樣性。

農業局長李玟表示，自然環境的永續發展是個長遠的課題，在治理溪流時必須將當地生態環境及人文地景納入考量，透過各種生態工法，讓工程在施作時盡可能地減少對自然生態的影響，未來也會持續為自然永續發展盡一份心力。