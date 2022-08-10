金控今年前7月獲利陸續出爐，已公布7月獲利的金控公司中，有8家金控前7個月累計稅後純益破百億元，依序是中信金(2891)達308.91億元、開發金(2883)167.93億元、元大金(2885)141.48億元、第一金(2892)126.18億元、合庫金(5880)120.65億元、兆豐金(2886)117.87億元、華南金(2880)103.87億元及永豐金(2890)103.07億元。而前七個月每股稅後純益（EPS）超過1元（含），有中信金的1.53元、元大金1.17元及開發金1元整。金控獲利前2名的富邦金(2881)及國泰金(2882)，近日將公布7月獲利，至6月底則各已達5.62元及3.43元。若加計富邦金和國泰金，則前7月EPS超過1元者將有5家金控。

開發金(2883)七月份自結稅後獲利為31.75億元，累計今年前七月稅後獲利167.93億，每股盈餘1元。開發金控旗下壽險、銀行與直接投資等業務七月份營運表現持續提升，中國人壽受惠於股利收入挹注，加上新台幣兌美元小幅貶值，致整體避險成本維持低檔，七月份稅後獲利20.27億，累計前七月稅後獲利達155.58億。凱基銀行各項業務持續均衡成長，利息、手續費與股利收入為七月份獲利貢獻主要來源；凱基銀行七月份稅後獲利6.8億，累計前七月稅後獲利為35.54億。七月份資本市場震盪，衝擊成交量能，影響凱基證券經紀業務收益表現，凱基證券七月份稅後獲利0.23億，累計今年前七月稅後獲利為21.61億。中華開發資本受惠於國際資本市場回穩及投資部位評價上揚，七月份稅後獲利為6.59億，累計今年前七月稅後損失縮減為9.2億。

泛公股的第一金和合庫金近17個交易日都獲投信法人連續買超，合庫今年前7個月在公股金控獲利排名出色，以累計稅後盈餘120.6億元計，僅次於第一金的126元，領先華南金、兆豐金。