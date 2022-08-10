繼Nvidia獲利預警後，美光也下修財測，拖累晶片類股走低，費城半導體指數大跌4.5%，加上靜待即將公布的CPI，美股四大指數全數收黑，今(10)日台指期開跌0.95%、電子期開跌1.37%、金融期開跌0.44%。

台股近期震盪盤堅，力守萬五大關且5、10、20日短均線不破，但季線反壓在上，且季線扣抵值仍扣在16000附近，短期要突破季線的機率不高，短線預期指數將會是在月線及季線之間震盪。

台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加2054口至4771口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加3181口至9859口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加3669口，使留倉部位轉為淨多單3079口。

永豐期貨分析指出，台股日K帶上下影線紅K作收，從近期的走勢可顯示下檔支撐仍強勁，但由於目前短線仍受到台海緊張情勢干擾，加上本週CPI數據將公布，觀望氣氛轉趨濃厚，預期台股延續觀望整理型態。