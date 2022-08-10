★分析

Rockefeller Global Family Office投資長Jimmy Chang表示，就上周五的就業數據來看，我們仍然看到薪資壓力在升高。我不認為通膨數據會是一組改變聯準會政策方針的數字，對市場前景仍然抱持謹慎的看法。Chang並表示，上周五發布的就業數據削弱了聯準會將轉向中性政策立場並在明年初降息的多頭觀點。有一些策略師和技術分析師說底部已經過了，現在這是一個新的牛市。但在熊市中，夏季反彈並不罕見。

BlackRock Investment Institute主管Jean Boivin表示，目前通通膨主要由供應所驅動，因此央行收緊利率以抑制需求的傳統策略不會像以前的周期那樣有效。我們將看到各國央行對通膨感到驚訝，他們將不得不展現鷹派作風。

花旗經濟專家Andrew Hollenhorst表示，上周美國公布的就業報告顯示聯準會9月升息75個基點的機率很大，若核心通膨超乎預期，則聯準會升息一整個百分點也不會令人意外。

★類股

標普500指數11大類股漲跌互見，能源類股漲1.77%，表現最佳，其次為公用事業類股漲1.06%。非必需消費類股跌1.54%，跌幅最深，其次為科技股跌1.00%。

中概股組成的金龍中國指數下跌1.66%。

價值股收平，成長股指數跌0.8%。美國公債殖利率攀升，亦給對利率敏感的成長股和科技股帶來壓力。

★重磅股

重量級科技股跌多漲少。蘋果微升0.03%，微軟漲0.71%，亞馬遜跌1.13%，Alphabet跌0.57%，特斯拉跌2.44%，Meta跌1.01%，網飛跌1.52%。

道瓊指數方面，旅行家集團（Travelers）漲1.84%，漲幅最大，其次為雪佛龍（Chevron）漲1.30%，麥當勞漲1.27%。Salesforce跌3.96%，跌幅最大，其次為Nike跌3.41%。

主要晶片股全跌，英特爾跌2.43%，德州儀器跌2.78%，高通跌3.59%，美光跌3.74%，輝達跌3.97%，超微跌4.53%，恩智浦跌4.96%，應用材料跌7.58%。

★焦點股

美光下跌3.7%，該記憶體晶片大廠下修本季營收預測，並警告隨著個人電腦和智慧手機晶片需求減弱，下一季的自由現金流恐將由正轉負。

西方石油（Occidental Petroleum）收漲4.0%，巴菲特的多元控股公司波克夏·海瑟威加碼持股至該油氣公司已發行股票的20.2%。今年以來，西方石油股價已上漲一倍多。

美國疫苗製造商諾瓦瓦克斯醫藥（Novavax）重挫29.64%，該公司第二季財報意外疲弱，且將全年營收預測砍半。由於供應過剩且需求疲軟，該公司預期今年自家的新冠疫苗可能在美國停售。

金融科技公司SoFi下挫7.39%，日本軟銀宣布將出脫所有或部分持有之SoFi的9%股權。

★台股ADR

台股ADR僅中華電信收高。

台積電ADR跌3.10%，收85.21美元，換算台股價格為511.09元。

聯電ADR跌2.77%，收6.67美元，換算台股價格為40.01元。

日月光ADR跌2.81%，收5.89美元，換算台股價格為88.32元。

中華電信ADR漲0.57%，收40.90美元，換算台股價格為122.66元。