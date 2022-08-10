俄羅斯在烏克蘭陷入苦戰，據美國國防部估計，已有多達8萬俄軍在烏克蘭傷亡。為了解決大批兵員折損的問題，莫斯科承諾以自由和財富交換，誘使獄中囚犯參戰。

據CNN新聞網9日報導，俄羅斯在侵略烏克蘭近6個月後，有愈來愈多證據顯示，克宮在這場醜陋的戰爭中，做出醜陋的抉擇，在全國各地招募囚犯參戰。

活躍人士認為，俄羅斯各地數十座監獄中，從殺人犯到毒犯，當局已經接觸了數百名囚犯。

不過，據說私人軍事承包公司願意接受殺人犯，但不要強暴犯、戀童癖、極端分子，或是恐怖分子。而參戰囚犯可以在6個月內獲得特赦，還有人說，他們1個月可獲得約10萬盧布（近5萬台幣），外加20萬盧布（近10萬台幣）報酬。

一旦囚犯接受招募，就要在南俄的羅斯托夫（Rostov）接受為期兩周的訓練。一名接受招募，但要求匿名的囚犯說，他受過兩年軍事訓練，但招募人員似乎並不在乎，他們有沒有軍事背景。

這名囚犯說，對他而言，參不參戰差很多，要不是得被監禁將近10年，就是夠走運，在6個月內獲得自由。不過前提是要夠幸運，不戰死，才能盡快回家和家人團圓。他直言，既然有這個機會，那何不把握。

此外，他透露，聽說獄中有400人應徵，已有50人中選。不過，在俄羅斯監獄系統內服務的人權活躍分子說，從7月起，他們就收到來自全俄羅斯各地焦慮親屬的通報，說他們擔心獄中親人的命運。