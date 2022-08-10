大陸演藝圈知名夫妻檔董子健、孫怡，在本月8日於微博上官宣離婚，震驚所有人，即使兩人都沒有對外說明離婚原因，但網路上卻不斷有謠言傳出。其中，女星包文婧過去曾在節目上開玩笑說的一句話，也被人挖出瘋傳，讓她近日在直播時瘋狂遭到網友洗版辱罵，因此忍不住淚崩痛哭。

同樣是演藝圈知名夫妻檔的包文婧與包貝爾，結婚多年感情依舊甜蜜，兩人也經常在社群媒體上曬恩愛、分享私下生活，羨煞旁人，但當年他們舉辦婚禮時，曾引發大話題，兩人於2014年結婚，2016年補辦婚禮，現場自是眾星雲集，夫妻倆還特地找了柳岩來當伴娘，沒想到當天玩過火，柳岩慘遭新郎包貝爾及伴郎韓庚等5人作勢丟下泳池，而她當時穿著平口伴娘服，拉扯中幾乎快走光，柳岩也嚇得險些哭出來，此事在當年掀起很大的爭議。

包文婧先前參加綜藝節目《飯局的誘惑》時，卻透露自己曾因孫怡的關係而與老公包貝爾鬧得不愉快；她解釋，因為自己非常愛包貝爾，也從未見過孫怡，但包貝爾與孫怡拍戲並沒有事先報備她有吻戲，讓她感到憤怒不安，深怕孫怡會因崇拜愛上包貝爾。另外，她還透露為了不讓老公身邊有任何的誘惑，曾將包貝爾手機中的單身女性全都刪除。

包文婧與包貝爾經常在網路上放閃。（圖／微博@包文婧）

如今孫怡、董子健離婚，包文婧當年說的這件事情又被翻出來討論，有不少力挺孫怡的網友紛紛湧入包文婧在9日開啟的直播帶貨節目中，紛紛留言洗版辱罵她，讓包文婧忍不住流下眼淚，強調自己沒有要攻擊任何人，別人也從來沒有惡意，只是對自己很沒自信，加上當時她也沒什麼事業，老公包貝爾的演藝事業卻蒸蒸日上，讓她更加沒自信，但絕對不是針對孫怡，希望網友別再攻擊她。