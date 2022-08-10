柬埔寨打工詐騙頻傳，不少台灣人被騙過去後遭暴力對待，球評石明謹見狀則回憶起在2008至2012年期間發生的大陸南寧詐騙案，當時一堆台灣人被騙去投資，家裡有錢的就掏錢消災，沒錢的就賣身體或加入組織詐騙，近千人受害。只能說連在台灣都找不到像樣工作，去柬埔寨就可賺好幾倍的薪水，也不想想自己的能力值幾個錢。

球評石明謹今在臉書發文表示，台灣人可能都忘了，從前有個犯罪型態叫作「南寧詐騙」，時間大概是從2008至2012年之間，當時正值大陸房地產起飛的時期，有人宣稱只要花台幣33萬元入股，第一年就可以獲利380萬元，第二年則可獲利3000萬，招攬台灣人前往廣西看房地產，並宣稱只要出機票錢，食宿與交通都由他們招待。

石明謹指出，到了廣西南寧以後，會有人先帶大家去看正在興建中的房子，然後接著就會有人出來鼓吹大家砸大錢投資，而看了很久都不投資的人，則會被帶到不知名的房子裡面，證件與手機都會被藉故拿走，接著就會有人來勸說投資，如果不從就不讓走，而多數的招攬對象都是有點錢的，因此就會匯個幾10萬或是100萬來消災。

石明謹也說，那些家裡沒有錢，但又異想天開跑來投資的人該怎麼辦？很簡單，也可以用身體來償還，男人可以切腎去賣、女人可從事性工作，或是加入詐騙組織，幫忙欺騙親朋好友去南寧，這樣非但不用出賣肉體，還可以獲得分紅，因此當時在南寧地區，出現了大量台灣人，有被騙的，也有騙人的。

石明謹表示，很多人可能好奇這些人幹嘛不報警，原因有好幾個，除了身上沒有證件，被關起來的地方門口有好幾個彪形大漢24小時看守，就算成功跑出去，也完全不知道自己在哪裡，去找警察求助就別說了，因為根本不知道警察與詐騙集團是不是同夥。而這個案子最後由兩岸聯手掃蕩，抓了200多個詐騙份子，統計近千人受害。

石明謹無奈地說，老話一句，在台灣都找不到像樣工作的人，去柬埔寨可賺好幾倍的薪水，也不想想自己的能力值幾個錢。而且投資30萬，明年可以變300萬，後年變3000萬，有這種好康還輪得到你來投資？半夜去地下錢莊借錢都要自己來投資好嗎？一般來說，若天上掉下不合理的報酬，有2種可能，一種是你長得像金城武，一種是你自以為你長得像金城武。