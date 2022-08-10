興櫃軟式隱形眼鏡廠望隼科技(4771)公告7月份合併營收1.98億元，月增加41.61%，年增加50.69%，創下創立以來新高，累計前7月合併營收為9.65萬元，較去年同期成長19.47%。望隼科技的成長動能主要受惠於日本及大陸地區客戶訂單雙雙成長，配合今年兩岸產能同步開出。

望隼科技主要銷售客戶以日系廠牌及日本內地品牌為主，銷售地區則以日本及大陸為主，截至目前為止，日本地區客戶的出貨量穩定成長，望隼科技並持續開發新客戶以擴大日本市佔規模，另外，大陸市場的銷售佔比依望隼科技2021年資料顯示已超過整體營收50%以上，今年3-5月初雖然一度受到封城影響，市場需求及物流配送有所遲滯，惟解封後的消費力道陸續復甦，望隼科技代工的客戶品牌，不論透片及彩片產品在618檔期多有斬獲，後續的追單效應潮湧現，貢獻7月營收。

望隼科技受到透片及彩片產品組合配比，今年上半年度毛利率較去年同期略為下滑1％，但受惠於整體營收成長力道強勁，營業毛利淨額較去年同期成長達2297.6萬元，成長幅度達9.4％，預期營業毛利率在兩岸產能全開、規劃經濟效益顯現下，仍有持續上揚的空間。

望隼科技下半年將為大陸客戶代工抗藍光透片產品，抗藍光產品2020年度於日本推出全球首發時，成功創造話題與銷量，貢獻望隼科技2021年亮眼的營收及獲利成長動能，故望隼科技正面看待抗藍光產品在大陸市場上市後的市場表現，另望隼科技已取得台灣矽水膠產品證照，台灣預計今年底開賣矽水膠產品，而中國的矽水膠證照已提出申請中，預估明年若大陸矽水膠產品上市後，將可望進一步擴大望隼科技在隱形眼鏡市場的滲透率。