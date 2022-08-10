奇鋐(3017)整合機殼、散熱器及風扇，提供客戶整機系統散熱，且公司預見產業下滑，提前於第2季降價爭取訂單，讓公司下半年營運無畏終端NB及DT不佳、以及散熱同業面臨血流成河殺價搶單壓力，奇鋐董事長沈慶行表示，今年第3季會比第2季好，下半年也會比上半年好，依客戶訂單來看，明年也會比今年好。

罕見出席法說會的沈慶行一如市場預期對公司未來營運展望利多大放送，除詳細說明公司在機殼、機構件、風扇及散熱器擁有那些技術，並以影片方式介紹公司智能製造產線，展現公司過去幾年大舉投資研發及產線自動化成果，沈慶行對公司近幾年在伺服器、通訊等各領域機殼、散熱、機構件、風扇等佈局成果也相當滿意，直言「奇鋐的客戶都是有名的客戶，只要不是我們的客戶，都不是重要的客戶」。

沈慶行表示，因為我們擁有機殼、散熱器、機構件及風扇等，可以提供整機系統散熱，吸引伺服器客戶希望我們幫他們做客製化產品，讓我們的訂單狀況良好，尤其是白牌客戶部分，白牌客戶佔我們伺服器產品約60%到70%，伺服器產品成長幅度也高於每年伺服器成長約6%到8%。

針對法人詢問奇鋐在液冷散熱佈局，沈慶行表示，液冷散熱相關技術及產能我們都齊備，並沒有落後給對手，但液冷在漏水及結霜問題上並未完全克服，如果遇到客戶要求承諾5年到10年品質不變，我們就不會做，我們在伺服器散熱主推3D VC(熱管+VC)，搭配整機系統散熱設計，目前已可解熱800瓦，在Intel新一代Eagle Stream我們也推出用6根熱管散熱方案，預期Eagle Stream將以熱管解熱為主。

奇鋐上半年合併營收263.57億元，年增12.89%，合併毛利率19.1%，毛利率較去年同期成長2.07個百分點，上半年歸屬於母公司淨利為18.42億元，每股盈餘為5.21元；其中第2季合併毛利率為20.1%，季增2.08個百分點，年增1.98個百分點，稅後盈餘為10.96億元，年增37.87%，單季每股盈餘為3.1元。

就產品組合來看，散熱產品佔今年營收佔比達56.75%，機箱13.34%，系統組裝19.62%，富世達約佔10.28%。

針對法人詢問近來伺服器有雜音，公司如何看待？奇鋐集團執行副總經理黃祖模證實確實有雜音，黃祖模表示，數據中心需求確實有下來，不過，我們在第2季就預見下半年產業會不好，開始降價拿訂單，相較於同業，我們第3季稼動率還是很高，影響不會很大，目前同業都已感受到壓力，預計第4季散熱器產品會殺價到「血流成河」。

展望下半年，沈慶行表示，下半年伺服器及通訊可望成長10%到20%，NB衰退10%，PC因為較多商用預估持平，不過我們第3季會比第2季好，下半年會比上半年好，明年從訂單來看，也會比今年好。