藝人李亮瑾2019年跟張峰奇結婚後生下一子，今年喜懷上第2胎，經常透過社群分享育兒經及日常生活，近來透露網友有私訊追問為何她沒追蹤另一位前輩，讓她難掩怒火砲轟：「請問這跟你有什麼關係」。

李亮瑾在臉書曬出與網友對話截圖，只見對方追問她有見某前輩藝人來她臉書留言，卻不見她追蹤對方，讓她氣到反嗆：「這跟你有什麼關係，你這樣叫其他藝人追蹤，覺得她會開心嗎?我的粉絲這樣做只會覺得一點禮貌也沒有」，更直指對方用假帳號是否要挑起雙方不悅，認為對機相當可疑，未料對方竟回應：「我純粹只是看到她有追蹤你，而疑惑你卻沒有追蹤她，有何不對嗎」，對此，她則是怒斥對方過於無禮，畢竟自己有無追蹤需要跟誰報告嗎?

對於該名網友的=行徑，李亮瑾表示此莫名奇妙的假帳號管太多，因此決定公開對方，強調這也是自己不開粉絲團私訊的原因，更透露除了曾收到粉絲用輕生威脅關注他的事外，再來就是自以為傳私訊罵人就不用負責任的人，沒想到現在還有這種她要關注誰的人，不禁感嘆：「臉書無奇不有」。

對此，網友紛紛回應：「真是吃飽撐著,多管閒事，是說她(他)還真閒…妳追蹤的5百多個他全部比對看完耶」、「藝人也是人，對於不ok的事不應隱忍，對錯分明說出」、「世界上怪人無奇不有，好有耐性回答對方」。

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