公鹿當家巨星「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)今夏披上希臘戰袍，將於9月為國參加歐洲盃籃球錦標賽，而在台北時間今天希臘迎來對西班牙的友誼熱身賽，阿提托康波展現了可怕實力，僅出賽短短20分鐘就砍下31分10籃板，除了投進2記外線，更在一次空中接力直接隔扣對手，最後率隊以86：70取勝。

今年歐洲盃將於9月開打，幾位NBA球星如約基奇(Nikola Jokic)、東契奇(Luka Doncic)、戈貝爾(Rudy Gobert)都會參加，此外阿提托康波也會代表希臘出戰，讓整個賽事增添可看性，而繼2019年再披希臘戰袍的阿提托康波看來已準備好，於對上西班牙的友誼賽大殺四方，雖然對方未必派上最強陣容，但仍是不容小覷的隊伍。

Giannis Antetokounmpo FULL Highlights Vs Spain - 31 Points! (NASTY POSTER) https://t.co/1MYAsIAbjd via @YouTube — LegendZ (@legendz_nba) August 9, 2022

阿提托康波在這場比賽率隊以86：70贏球，他上場20分鐘就砍下31分10籃板3助攻1抄截，全場13中11、外線3中2、罰球10中7，在末節大幅領先時還上演空中接力隔扣戲碼，點燃全隊氣勢，他自己情緒也相當激昂，如此表現讓公鹿都在推特向他致敬，而兩天後他們還要與西班牙交手，能否再繳出好表現令人期待！