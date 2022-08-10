七十年代未至八十年代中的香港娛樂圈明星輩出，其中洪金寶是出了名的武打巨星，不但身手矯健、武術精湛，還執導過多部電影，更帶出赫赫有名的洪家班，在香港影壇佔有一席之地，對曾志偉有知遇之恩的他，曾因為曾志偉跳槽並挖角成龍，讓他暴怒下令所有人將其封殺。

曾志偉雖然是足球員出身，後來發現球員生涯時間太短，在一次偶然機會下，經洪金寶介紹進入娛樂圈，就此展露頭角，變成武打戲裡的笑點保證，也讓洪金寶對他有了提攜之恩，在跑了一陣子龍套後，曾志偉想轉作幕後人員，尤其是編劇，之後向洪金寶提出想自編自導電影，但洪金寶遲遲沒答覆，這件事也就不了了之。

恰巧當時嘉禾正招兵買馬，曾志偉立刻就離開了邵氏集團，在嘉禾做一名編劇，沒想到嘉禾的野心不僅於此，因為李小龍的去世，嘉禾需要重新捧紅一個武打明星，所以看上成龍，成龍原想繼續跟邵氏合作，但禁不住曾志偉的軟磨硬泡，也跟著跳槽，本以為立下了大功的曾志偉，可以受到賞識，但嘉禾卻過河拆橋，轉頭解雇了曾志偉。

另一邊，洪金寶原本對曾志偉離開睜一眼閉一隻眼，但得知他將成龍挖走後極為震怒，認為曾志偉「背信棄義」，下封殺令「誰敢找曾志偉拍戲，他就是跟我洪金寶過不去」，那段時間曾志偉過得極為慘澹，過了很久洪金寶終於主動致電曾志偉，兩人握手言和冰釋前嫌，後來曾志偉也向媒體透露，若不是洪金寶一通和解電話，自己已經打算退出演藝圈了。