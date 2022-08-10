文／陳羿郿

現今看房、購屋前，查看實價登錄已是消費者必做的功課，目的是為了初步了解該區的市場行情。不過有網友提到，在實價登錄尚未上線前，買家都是如何判斷價格？且目前的實價登錄的準確度也令他感到質疑。

沒有實價登錄時 靠三招了解

原PO好奇，在沒有實價登錄的年代，房屋買賣是不是很驚險？「根本不知道周邊行情如何，全靠仲介一張嘴」，且實價登錄真的可以把房價控制在一範圍內嗎？

貼文一出，網友紛紛留言，「你在地熟悉的話還是知道行情啦」、「看100間總會知道行情的」、「那年代隨便買、現在隨便賺」。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，在實價登錄出來前，主要都靠三大方式了解行情：一、多「問」，問房仲、問鄰居甚至問管理員，各式各樣的問法，藉此知道房子的行情，不過多數不會太精準。二、找銀行，因銀行會有區域成交價格的資料，所以可以問銀行鑑估的價格來決定房子的行情。三、向政府機關調二類謄本，任何人都能申請，民眾可從謄本的資料回推原屋主大概是以多少價格買入。

實價登錄有助估價？定錨效應正反論戰

至於實價登錄的出現到底是否有助於打房？這篇網友留言則認為「實價應該要再附上屋況、裝潢工法、維修歷程等資料，才能詳實判斷我要多少錢買賣，還有裝潢材料的製造過程及原料也要紀錄」、「各有好壞，現在有實價登錄如果有一戶成交很高，之後賣的屋主就會拿那筆交易紀錄來當底價」、「沒有定錨效應阿，所以可能買到破盤，也可能當盤子，一增一減房價溫和漲，現在實價登錄出來看到鄰居一坪開30萬成交，你會賣25（萬）嗎定錨效應導致房價狂噴」。

實價登錄平台多方比較

「實價登錄」是政府為讓房市交易更透明，於2012年上線的政策，現已發展到「實價登錄2.0」。徐佳馨也提到，實價登錄的出現是為了「助漲助跌」，不過上路後一直都呈現市場多頭，民眾就誤會是為了打房。事實上，實價登錄僅是希望讓房市資訊透明，消弭資訊落差，也就沒有炒作空間。

無論是對想買房或想賣房者來說，都能透過實價登錄上的資訊加以評估判斷。目前無論是內政部還是各大房仲品牌，都有推出實價登錄系統。且每個平台各有優劣，想進一步了解，可參考：買房不買貴、賣房不賣低！盤點5大好用實價登錄平台。