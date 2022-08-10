台中山城熱氣球嘉年華歡迎民眾到石岡體驗，鳥瞰山城美景。（資料照片／台中市政府提供）

睽違已久的第二屆台中山城熱氣球嘉年華，將於8月25日至8月28日在石岡區土牛運動公園登場。石岡區公所指出，活動規畫7場熱氣球繫留升空體驗，現場排隊購票，每張票均一價500元，活動開始前半小時開始售票限量150張；還有音樂晚會、華麗煙火及光雕噴火秀，歡迎民眾到石岡體驗瞰山城美景。

石岡區長劉素幸說，2020年台中山城首次舉辦熱氣球升空活動，吸引近10萬人次參訪，已成為台中市山城的特色活動，去年受疫情影響停辦一年，今年強勢回歸並擴大活動規模，連續四天共7場熱氣球展示及繫留時間，更加碼音樂晚會及煙火秀，活動精采可期。

石岡區不只擁有豐富的自然生態，還有全國知名的石岡水壩、東豐自行車綠廊、九房童話世界3D彩繪村、情人木橋、梅子鐵橋、土牛客家文化館、五福臨門神木等好玩景點；另還有石岡傳統美食小舖、蜂巢蛋糕、紅麴龍眼米糕、仙塘跡景觀餐廳、石山丘吐司等好吃美食。

劉素幸指出，此次熱氣球繫留體驗是以繩索固定熱氣球「定點升降」，讓民眾感受搭乘熱氣球的高空冒險，從搭球至下球時間約4至6分鐘，一次(趟)可承載3至4人，家長若有帶國小以下兒童，身高110公分以上即可搭乘。體驗活動共規畫7場，上午場為8月26日至28日每日上午5時至7時30分；下午場則為8月25日至28日每日下午4時至6時30分。

劉素幸強調，除熱氣球升空體驗外，8月26日下午4時至6時結合逍遙音樂町，邀請到雙金歌王沈文程及在地團體帶來精彩表演；另8月27日還有水資源宣導音樂晚會，邀請麋生、八三夭等歌手團體登台表演，結合夜間光雕噴火秀及600秒煙火秀，將璀璨閃耀大甲溪畔。