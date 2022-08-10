宏達電(2498)推出首套VIVE虛擬製作解決方案VIVE Mars CamTrack，適合各種規模的製作公司，從小型工作室、內容開發商，到大型國際製片公司都能夠透過VIVE Mars CamTrack獲得更輕鬆、靈活以及更符合經濟效益的方式創建專業級虛擬影像內容(Virtual Production)，該方案已於美國、加拿大及歐洲地區正式販售，未來幾個月將於台灣、大陸、澳洲、日本和韓國陸續上市開賣。

在傳統影業中，若需建置虛擬場景經常需花費大量時間和成本，預計在VIVE虛擬製作解決方案VIVE Mars CamTrack推出後，所有問題都能迎刃而解。VIVE Mars CamTrack將虛擬製作化繁為簡，透過領先業界的Lighthouse基地台定位技術，將繁複的攝影機追蹤工作流程整合至一部具有專業級功能，且輕便、隨插即用的模組方盒中，提供簡單、精準的攝影機追蹤解決方案。

為提供用戶更完善的服務及實用性，VIVE Mars CamTrack並新增支援FreeD 協定(FreeD Protocol)。 FreeD協定是用於攝影機追蹤定位的產業標準協定，其已被AR和XR解決方案開發商廣泛應用。HTC VIVE資深副總經理鮑永哲指出，虛擬製作社群使用 VIVE Mars CamTrack 創建內容，可透過擴大Mars的實用性並增加對 FreeD 協定的支持，宏達電將原本複雜的虛擬影像製作工作變得高效又簡單，且帶給全球無數的製片公司和個人，輕巧的設備及可負擔的實惠價格。

VIVE Mars CamTrack系統最多可同時追蹤三組攝影器材，搭配VIVE移動定位器進行高精準物件追蹤，且提供簡便工具校正相機偏移或鏡頭透視變形之情形。此外，系統兼容鏡頭編碼，讓製片人能如同操作傳統攝影機一般，調整鏡頭景深。自動同步功能搭配由Unreal引擎打造的LiveLink系統，能做到真實世界演員和虛擬人物之間的同步輸出。虛擬影像拍攝不再是呆板的靜態畫面，可依照演員走位調整背景影像特效，讓場景看起來更加生動。