被網友封為「最強奶媽」的網路藝人謝薇安提告指控，前年與她根本不認識的應姓女子在社群平台流言攻擊她「愛盜圖自私自利內心黑暗醜陋」，刑事部分，今年6月應女遭依誹謗罪遭判拘役55天定讞，民事部分，台北地方法院判決應女須賠償15萬元。可上訴。

2020年9月間應女利用她就讀某大學學生身分，登入Dcard社群網站後，以學生身分在標題名稱為「謝薇安老公」貼文下方留言區，發表「而且據我所看到的，她時常自己沒照片時都盜用別人的照片影片衝自己的流量」。

應女說，「原來現在社會當網紅的門檻只要有臉有大奶，人品好不好並不重要，可以拋一邊甚至都能不在乎」、「因為雖然她外表好看，但脾氣和品德操守是真的不行」、「無言的是他還回覆網友一串髒話後面接說他不需要蹭熱度」等語。

謝女提告後，台北地院認定，應女因犯誹謗罪遭判處拘役55日確定，且雙方不爭執刑事確定判決的內容，堪認應女不法侵害謝的名譽權、人格權，考量應女大學夜間部畢業，畢業迄今逾1年，未獲聘正式工作，無固定收入等情況，判決賠償15萬元。可上訴。