【政新鮮】論文抄襲重擊林智堅政治路？ 童文薰：誠信是從政唯一要求

台大學倫會昨（9）日認定桃園市長參選人林智堅論文嚴重抄襲，林本人認為這是未審先判，民進黨也質疑台大學倫會的公正性，對此，前綠委林濁水大酸總統蔡英文，「這是什麼樣的神妙戰略決斷？」

針對林智堅被台大判定為抄襲一事，民進黨發言人黃世杰昨表示，民進黨支持林繼續捍衛清白，向社會澄清與說明相關案情。

另外，黃世杰指出，台大學倫會召集人蘇宏達在記者會上並未公布審查經過，外界不知學倫會是否有其他成員有不同意見，蘇也未說明為何沒採納林智堅提供的事證，以及林已表達願意到台大做說明，為何學倫會要急著召開記者會公布審查結論。

黃世杰強調，以上諸多疑問，若蘇宏達為首的台大學倫會不向社會大眾說清楚，審查的公正性將受到質疑。

對於民進黨上述說法，長期關注論文門案的林濁水直言，雖然自己也曾質疑過管中閔、蘇宏達，但還是要請問黨主席蔡英文，「真的決定站在台大對立面，非叫民眾在『民進黨VS.台大』之中二選一不可了嗎？」最後更好奇，「這是什麼樣的神妙戰略決斷？」