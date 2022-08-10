全國私校工會今天揭露，高苑科大董事會申請解除校長趙必孝的職務，教育部於9日同意，並要求在6個月內遴選出新校長。趙必孝是第一個學校董事會提出解聘並獲教育部同意的大專校院校長。

根據全國私校工會揭露的公文，高苑科大董事會提出趙必孝涉有違反新南向專班招生規定之重大缺失，及與停車場費維護費短收涉案人員簽訂損害學校權益的和解書等，教育部認定這些缺失屬實，因此同意董事會解除趙必孝的校長職務。這創下國內首例。

高苑科大除因財務問題被列為專案輔導學校外，日前也發生境外生招生及教學相關缺失，前景堪慮。高苑科大董事會打算112學年起全校停招，改為長照機構，造成「教職員大戰董事會」的局面。

高苑科大面臨財務危機，教育部要求董事會在5月28日前立信託專戶並存入5000萬元，如果沒有，導致校務無法正常運作，將開罰董事長或聲請法院解除全體董事職務。

不過高苑科大董事會未能依規定在5月28日前立信託專戶並存入5000萬元，導致學校發不出教職員5月份的薪水，教育部開罰董事長10至50萬元，並要求限期改善。現在高苑科大董事會已獲教育部同意可以解除校長趙必孝的職務，學校未來怎麼發展，值得觀察。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，高苑科大董事會和校長趙必孝早就不合，因此董事會3月起就向教育部提出解聘校長或校長自動辭職，才願意挹注資金。不過教育部一直以程序為由連續3次拒絕，直到高苑科大董事會第4次提出來，教育部才核准董事會解聘校長。

尤榮輝指出，高苑科大董事會和校長惡鬥已久，校長之前還公開稱董事會是「禿鷹集團」，導致董事會不願挹注資金，教職員5到7月領不到薪水。現在教育部同意董事會解聘校長，可說是為這場惡鬥解套，算是亡羊補牢。據他了解，董事會將願意捐資，教職員工也得以領到薪水。

不過尤榮輝又說，教育部將在本月份公布專案輔導學校名單，高苑科大名列其中，加上學校今年招生狀況不佳，即使董事會願意捐資，學校的前途仍不樂觀。