美國前總統川普在他佛羅里達州莊園遭聯邦調查局（FBI）探員突襲搜查短短數小時後，推出一支類競選影片。這或許是他準備2024再度出馬與總統拜登爭奪白宮大位的最強跡象。

路透社報導，FBI昨天的行動可說是讓川普取得政治有利位置，讓他有機會宣稱體制勢力試圖摧毀他，說他是這個力量的受害者。這支主要以敘事形式呈現的影片，讓川普在自身人氣似在黨內退燒之際，再次成為共和黨人群起擁護的人物。

川普和盟友今天絲毫不浪費時間，試著從他佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）海湖俱樂部（Mar-a-Lago）住處遭搜一事，點燃支持者的憤怒、熱情，同時爭取財務上的支持。

川普在最新影片中說，「沒有我們不能攀爬的山脈，沒有我們無法征服的山峰，也沒有我們無法完成的挑戰」，並於片中長篇大論地批評民主黨拜登政府。他說：「我們不會屈服，我們堅不可摧，我們不會讓步。」

這支宣傳片之後有多個主打這次FBI突襲行動的募捐請求。

根據路透社消息來源，FBI探員進入川普住處屬調查行動其中一環，以釐清川普2021年卸下總統職務時將數箱機密紀錄帶離白宮一事。

曾任川普白宮高階幕僚的法拉葛里芬（Alyssa Farah Griffin）今天告訴美國有線電視新聞網（CNN），如果FBI的文件搜索行動結果讓人失望，共和黨選民間的怒火將有助於川普取得黨內提名。

她說：「如果這被視為某種大規模濫權行為，而非極度嚴重的事情，這對川普來說將會是非常美好的一天。」