歐洲股市周二下跌。投資人正小心謹慎地等待美國通膨數據的公布，以尋找聯準會下次升息的線索。

周二泛歐Stoxx 600指數收跌2.95點或0.67%，為435.98點，指數幾乎抹去了周一的上漲。

利率敏感的科技股下挫，帶動了大盤的收跌。隨著投資人加大押注於歐洲央行(ECB)將升息0.5個百分點，債券殖利率開始上揚，同時市場也認為美聯準會下次升息75基點的可能性很高。

銀行股上漲0.1%，表現優於其它板塊。

經濟敏感的礦業股和汽車股，在周一上漲之後，周二分別下跌0.53%和2.19%。

Stoxx 600指數在七月上漲7%之後，由於黯淡的經濟數據、升高的地緣政治衝突，和利率上升的擔憂，歐股在八月開始反轉低走。

ICG投資研究主管Nick Brooks說，成長的放緩、獲利預期的下調、主要央行的提前升息、歐洲天然氣供應在冬季將遭縮減的可能，都讓投資人情緒受到壓力，股市的不確定性和波動依舊都很高。

美國周三將公布上月通膨數據，受到各方關注。

瑞士免稅商店Dufry上漲4.06%，報40.21瑞士法朗；儘管通膨壓力，該公司七月銷售仍強勁。

德國的大陸集團(Continental)下跌6.54%，報64.9歐元；雖然該汽車零件供應商預期下半年汽車生產將上升，但是也公布第二季的嚴重虧損。

法國的賽諾菲(Sanofi)跌1.4%，報95.48歐元；該製藥廠暫停了全球的招聘，為多發性硬化症藥物的晚期研究做準備。

英國的IWG大跌11.4%，報171英鎊；該短期辦公室出租服務公司上半年業績未能打動分析師，並預期通膨不斷上升，以及經濟前景黯淡，將妨礙公司復甦。