消息面：

1.根據Dow Jones所做的預測調查，美國7月消費者物價指數（CPI）估計月漲0.2%、年漲8.7%，較6月份的月漲1.3%、年漲9.1%放緩。扣除食品和能源價格後，7月核心CPI估月漲0.5%，較6月的月漲0.7%放緩，但年漲6.1%，較6月的年漲5.9%攀升。

2.美國總統拜登簽署晶片法案《CHIPS and Science Act》，為國內半導體生產與技術研究提供527億美元補貼，其他措施包括為晶片設廠提供25%的投資稅負抵免，價值估約240億美元；未來10年投入2000億美元促進美國的科學研究與發展，以確保對中國的競爭力。

3.美國勞工部公布，單位勞動力成本繼第一季上揚12.7%後，第二季增長10.8%，意味著巨大的薪資壓力將導致通膨居高不下。此外，第二季美國勞動生產率下滑2.5%，創史上最大年跌幅。

4.根據美國石油協會（API）統計，上周美國原油庫存增加220萬桶，市場預期減少40萬桶。上周汽油庫存減少62.7萬桶，餾分油庫存增加140萬桶。

5.觀望即將公布的消費者通膨報告，周二美元指數尾盤近持平，報106.38。

6.美股走軟和台海緊張為金價帶來提振，周二紐約期金連漲第2天，終場上揚7.1美元或0.39%，報每盎司1812.3美元。其他貴金屬方面，9月白銀跌0.13美元，報每盎司20.48美元。10月白金跌5.40美元，為每盎司933.00美元。9月鈀金跌22.70美元，為每盎司2218.80美元。

7.美國原油庫存意外大增，引發需求放緩的擔憂，周二紐約期油收跌26美分或0.29%，為每桶90.5美元。布蘭特期油收跌34美分或0.35%，為每桶96.31美元。俄羅斯石油管道公司Transneft以制裁措施導致無法支付過境費用為由，宣布暫停向中歐送油，該消息一度帶動歐美期油價格上漲約2%。