都會區一位難求，住戶爭吵停車位屢見不鮮，一名網友PO文抱怨自己花錢購買的私有土地只因不給鄰居停車，卻遭鄰居屢次檢舉，不只浪費社會資源，也造成自己非常不便。

近日有網友在臉書社團《爆怨公社》發文，表示遇上惡鄰居真的很倒霉，他有一塊自行花錢購入，且握有土地權狀的私人土地，為了防止鄰居在該處亂停車，便停放一輛偉士牌機車，未料卻屢次遭鄰居檢舉，該鄰居一下報環保局，一下又報1999申訴電話找麻煩，原po氣得發文「那不是廢棄車，有車牌好嗎？」更表示「私有土地除了不能放毒品跟槍械，我們要鋪滿石頭也沒犯法，總統來也不能說什麼好嗎！就看你還能去哪申訴。」

網友發文抱怨鄰居惡行。（翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

不少網友也紛紛留言，「圍起來，強硬一點，鄰居敢侵入私人土地就告」、「圍起來吧！立上警示牌，私人地擅闖必究！」、「千金難買好鄰居……」、「圍起來，不要給垃圾鄰好欺負！」、「一堆人都認為，停久就是他的...笑死人」，紛紛建議原po把車位圍起來對抗惡鄰居。